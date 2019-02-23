في عيد حماة الوطن...بوتين يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في وسط موسكو، وذلك بمناسبة عيد "حماة الوطن" السنوي في روسيا.

وشارك في المناسبة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بالإضافة الى مشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا بالحرب العالمية الثانية.

— РИА Новости (@rianru) February 23, 2019

وهنأ بوتين، الجيش والمحاربين القدامى بمناسية العيد السنوي الذي يصادف يوم 23 شباط / فبراير من كل عام، وأشار إلى أن الجنود والضباط والبحارة الروس يخدمون الوطن بتفان وإخلاص.