طائرة عسكرية أمريكية تدخل المجال الجوي الروسي (صورة)

ونشر موقع "باني رادار" صورة على موقع "تويتر" ترصد الطائرة الأمريكية المرقمة 61-2670، وهي تدخل إقليم ما وراء البايكال الروسي.
08:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) February 22, 2019
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
وتنص اتفاقية "السماء المفتوحة" السماح لطائرات أمريكية أو روسية، غير مسلحة، أن تحلق في أجواء الدولة الأخرى، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دول.
وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في 1 يناير/كانون الثاني، عام 2002.
وقامت روسيا بأول رحلة طيران استطلاعية في أغسطس/آب عام 2002 بينما كانت أول رحلة استكشافية للطائرات الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.
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