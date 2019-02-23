طائرة عسكرية أمريكية تدخل المجال الجوي الروسي (صورة)

دخلت طائرة عسكرية من طراز بوينغ "OC-135B" تابعة لسلاح الجو الأمريكي المجال الجوي الروسي في إقليم ما وراء البايكال.

ونشر موقع "باني رادار" صورة على موقع "تويتر" ترصد الطائرة الأمريكية المرقمة 61-2670، وهي تدخل إقليم ما وراء البايكال الروسي.

وتنص اتفاقية "السماء المفتوحة" السماح لطائرات أمريكية أو روسية، غير مسلحة، أن تحلق في أجواء الدولة الأخرى، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دول.

وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في 1 يناير/كانون الثاني، عام 2002.

وقامت روسيا بأول رحلة طيران استطلاعية في أغسطس/آب عام 2002 بينما كانت أول رحلة استكشافية للطائرات الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.