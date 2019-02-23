النساء تعيش أكثر من الرجال في روسيا

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روسستات" أن مقابل كل ألف رجل حتى سن 34 سنة، يقابلهم حوالي 960 امرأة، بينما من 35 إلى 39 سنة، يقابلهم 1027 امرأة.

وكان الفرق الأكثر وضوحا بين بين عدد الرجال والنساء في الفئة العمرية التي تبلغ 70 سنة، حيث كل 1000 رجل يقابلهم 2377 امرأة.

وأشارات الهيئة أنه حتى بداية عام 2018 يعيش 78.7 مليون امرأة و68.1 مليون رجل في روسيا.

وفقا لرئيس المجلس الإشرافي لمعهد الديموغرافيا والهجرة والتنمية الإقليمية، يوري كروبنوف، فإن حقيقة أن النساء أقل من الرجال في الفئة العمرية حتى 30 عاما، لا ترتبط مع الثغرة الديموغرافية في التسعينيات من القرن الماضي.

ووفقا له، فإن ذلك يعود إلى الوراثة، حيث ولد الشباب أكثر من البنات.

وأشار يوري إلى أن هناك مشكلة ديموغرافية خطيرة في روسيا، وهي الفرق بين متوسط ​​العمر المتوقع للرجال والنساء هو حوالي 10 سنوات.

هذا يرجع إلى حقيقة أن الرجال هم أكثر عرضة للمواقف الخطرة، وعدم اهتمامهم الكافي بصحتهم.