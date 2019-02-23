النساء تعيش أكثر من الرجال في روسيا

وكان الفرق الأكثر وضوحا بين بين عدد الرجال والنساء في الفئة العمرية التي تبلغ 70 سنة، حيث كل 1000 رجل يقابلهم 2377 امرأة.
وفقا لرئيس المجلس الإشرافي لمعهد الديموغرافيا والهجرة والتنمية الإقليمية، يوري كروبنوف، فإن حقيقة أن النساء أقل من الرجال في الفئة العمرية حتى 30 عاما، لا ترتبط مع الثغرة الديموغرافية في التسعينيات من القرن الماضي.
ووفقا له، فإن ذلك يعود إلى الوراثة، حيث ولد الشباب أكثر من البنات.
وأشار يوري إلى أن هناك مشكلة ديموغرافية خطيرة في روسيا، وهي الفرق بين متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء هو حوالي 10 سنوات.
هذا يرجع إلى حقيقة أن الرجال هم أكثر عرضة للمواقف الخطرة، وعدم اهتمامهم الكافي بصحتهم.
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