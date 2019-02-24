لافروف: لايوجد إجماع بين روسيا وتركيا بشأن تصنيف التنظيمات الكردية في سوريا

اشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الى أنه لا يوجد إجماع روسي - تركي حول أي من التنظيمات الكردية في سوريا تعتبر إرهابية، مؤكدا أن موسكو تفهم قلق أنقرة من الشأن الكردي.

موسكو-سبوتنيك.قال لافروف في مقابلة مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس" قبيل زيارته للصين وفيتنام: "لا يوجد لدينا فهم مشترك بشأن أي من الأكراد إرهابيون، لدى تركيا موقف قلق، ونحن نفهم قلقهم،

© Sputnik . Grigory Sysoev لافروف: لايوجد خطط لأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران في سوريا

إلا أنه يجب فصل القمح عن الزوان واستبيان اي من الفصائل الكردية متطرفة فعلا وتشكل خطرا على أمن تركيا..".

وأشار لافروف الى معظم المناطق في سوريا تشهد وقفا لإطلاق النار، في الوقت نفسه التي تبقى فيها مشكلة إدلب، حيث من الضروري الفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين.

كذلك الأمر في الشمال الشرقي، حيث خلقت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المشاكل بالإعتماد على الأكراد الذين بدأو بالسيطرة على الأراضي الأمر الذي يقلق تركيا.

وتابع لافروف قائلا "ربما كان هدف واشنطن خلق المزيد من المشاكل حتى يتسنى لهم لاحقا قيادة العملية كما يحلو لهم.

وتمت مناقشة قضية الحدود بين سوريا وتركيا في قمة سوتشي الأخيرة، وأبدت تركيا قلقها من إستخدام الحدود لعمليات إرهابية".