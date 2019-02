لافروف يعلق على وضع "آر تي" و"سبوتنيك" في فرنسا

وقال الوزير في كلمته أمام المؤتمر الدولي لنادي "فالداي" الذي يعقد في فيتنام:

"بشأن نفس الأخبار المزيفة… أخذت فرنسا، ووضعت لنفسها قانونا يقوم بالتصفية واعتذر عن فظاظة الكلمة، البازار في الفضاء الإعلامي من وجهة نظر فرنسا، كما تريد".

وأوضح لافروف أن" آر تي" و "سبوتنيك" لا تزالان غير مرحب بهما وغير مسموح لهم في أي مكان لا إلى قصر الإليزيه، ولا لأي أحداث خاصة"، مشيراً إلى أنه "عندما نخاطب الفرنسيين يقولون: كل شيء على ما يرام، هذه ليست وسائل إعلام، أنما هي أدوات دعاية".

وأضاف الوزير: "عندما نقترح الإشارة إلى وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعتمدة عالمياً والتي تفترض عدم مقبولية خلق أية عوائق أمام الوصول إلى المعلومات من قبل الجمهور والصحفيين، قيل لنا: حسناً ، كان ذلك في سنة 1990 ودعها تبقى في تلك 1990".

وفي وقت سابق، علق سيرغي لافروف على مسألة حجب إدارة الفيسبوك لمشروع "In the Now".

ووفقا لوسائل إعلام، المخابرات الفرنسية تتحرر من أنشطة قناة "آر تي".