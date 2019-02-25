موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة إنشاء آلية مشتركة حول التسوية الأفغانية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن المشكلة الأفغانية يمكن تسويتها فقط من قبل الأفغانيين أنفسهم.

© REUTERS / Omar Sobhani واشنطن جاهزة لبحث التعاون مع روسيا لمحاربة "داعش" في أفغانستان

موسكو — سبوتنيك . وقال كاوبوف، في حديث لقناة "روسيا 24": "اتفقنا على أهم شيء، على الرغم من عظمة روسيا أو أمريكا، لن نفرض على الأفغانيين أي حلول أو قرارات. لقد اتفقنا على منح الأفغانيين فرصة بمفهوم واسع، وهذا لا يخص الحكومة فحسب، هي جزء من هذه العملية، بل يخص جميع الأفغانيين، بما في ذلك طالبان، والسياسيين الأفغانيين الذين شاركوا في لقاء موسكو، وذلك من أجل التوصل لحل مقبول لهم، أما نحن اللاعبين الأجانب سندعم ذلك".

وأضاف: "من الضروري إعطاء الشعب الأفغاني فرصة لتحقيق السلام في نهاية المطاف والانخراط في تقرير المصير لمستقبلهم. وهذا التفهم، موجود لدى الممثلين الأمريكيين الحاليين الذين يتعاملون مع هذه القضية، وهناك استعداد للتعاون معنا. وقد ناقشنا بالتحديد الطرائق الممكنة لهذا التعاون".

يذكر أن كابولوف كان قد اجتمع، الأسبوع الماضي، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في أنقرة، وأشاد بالحوار معه، مؤكدا أن الحوار كان عمليا وموضوعيا.

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/كانون الثاني، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.