موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة إنشاء آلية مشتركة حول التسوية الأفغانية

وأضاف: "من الضروري إعطاء الشعب الأفغاني فرصة لتحقيق السلام في نهاية المطاف والانخراط في تقرير المصير لمستقبلهم. وهذا التفهم، موجود لدى الممثلين الأمريكيين الحاليين الذين يتعاملون مع هذه القضية، وهناك استعداد للتعاون معنا. وقد ناقشنا بالتحديد الطرائق الممكنة لهذا التعاون".
يذكر أن كابولوف كان قد اجتمع، الأسبوع الماضي، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في أنقرة، وأشاد بالحوار معه، مؤكدا أن الحوار كان عمليا وموضوعيا.
وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/كانون الثاني، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.
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