روسيا تدعو لاتخاذ خطوات لتحسين عمل مجلس حقوق الإنسان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تعتبر الإصلاح الجذري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، هو إجراء غير ملائم، لكن عمله (المجلس) يحتاج إلى تحسين.

جنيف — سبوتنيك. وقال فيرشينين، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "نحن ننطلق من أن إعادة التشكيل الجذرية لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك إعادة النظر في وضعيته، ليست فقط غير مجدية، بل تؤدي إلى نتائج عكسية".

وتابع "وفي الوقت نفسه، نعتقد أنه يمكن اتخاذ بعض الخطوات الإجرائية التي تهدف إلى تحسين العمل اليومي للمجلس، يمكن القيام بها إذا كانت جميع الدول تدعمها بالطبع".

وأضاف بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت في قرارها 65/281، أنه في الفترة من 2021 إلى 2026 ، يمكن أن تعود إلى النظر في مسألة وضع المجلس فقط.

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وأكمل فيرشينين "في هذا الصدد، لا يمكن أن يكون هناك حديث عن إصلاح شامل".

وخلص إلى القول إن موسكو في الوقت نفسه، تعرب عن اعتقادها بأنه يمكن تحسين عدد من الآليات في إطار مجلس حقوق الإنسان.

وأتم "على وجه الخصوص تم إنشاء آلية لمسؤولية الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان عن أفعالهم وتصريحاتهم، والذين في بعض الحالات يفضلون استخدام الخطابات الاتهامية المسيسة وغير الصحيحة، والتعامل مع مصادر معلومات لم يتم التحقق منها، والعمل بما يتجاوز التفويضات التي حددها لهم المجلس".