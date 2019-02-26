"سوخوي 27" في تطور مستمر

أعلن ذلك مدير أحد مصانع طائرات "سوخوي".
وأوضح ألكسندر بيكارش، مدير مصنع الطائرات التابع لشركة "سوخوي" في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي أن المصنع سلّم جميع طائرات "سو-27إس إم3" التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شرائها.
ومقاتلة "سو-27إس إم3" نسخة محدثة مطوّرة من مقاتلة "سو-27إس إم"، و80 في المائة من معداتها جديدة.
وانتهى المصنع من تسليم طائرات "سو-27إس إم3" المطلوبة لوزارة الدفاع الروسية بعد أن تم تسليم 4 طائرات في عام 2017 و6 طائرات في عام 2018.
وظهرت طائرات "سو-27إس إم3" نتيجة لتحديث طائرات "سو-27إس إم".
وبدئ بإنتاج مقاتلات "سو-27إس إم" منذ عام 2002. وتتميز "سو-27إس إم" على "سو-27" بتطور معدات الملاحة والاتصال والتنشين.
ويواصل هذا المصنع في الوقت نفسه العمل في مشروع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57". وكان قد صنع عددا من النماذج التجريبية من مقاتلة "سو-57" وبدأ يصنع النماذج العملية.
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