روسيا تحوز على أقوى صواريخ العالم

ويخضع الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه اسم "سارمات" للاختبارات الآن.

ويرى سيناتور روسي أن صاروخ "سارمات"، وهو صاروخ قادر على الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا عند الانطلاق من أرض روسيا، يمثل مستقبل السلاح البالستي العابر للقارات.

وقال السيناتور أوليغ موروزوف، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، في تصريحات صحفية إن صاروخ "سارمات" سيصبح أقوى صواريخ العالم حيث أنه يتمتع بإمكانيات لا يملكها أي صاروخ آخر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف في العام الماضي أن روسيا بدأت تختبر صاروخ "سارْمات".

ويعتبر هذا الصاروخ بديلا لصاروخ "فويفودا" (أو "ساتانا" /الشيطان/ حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) وهو أثقل صاروخ استراتيجي في العالم.

وصرح الخبير العسكري أوليغ أوساتينكو من أكاديمية قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أنه تم إنجاز أكثر من 50 مهمة خلال اختبار صاروخ "سارمات" في العام الماضي، مشيرا إلى استكمال اختبارات محرك الصاروخ الجديد.