سفير روسيا في بغداد: 64 مواطنة روسية و58 طفلا يتواجدون في السجون العراقية

أعلن سفير روسيا لدى العراق، مكسيم مكسيموف، اليوم الثلاثاء، عن وجود 64 امرأة و58 طفلا من عائلات مقاتلين في صفوف "داعش" [التنظيم المحظور في روسيا] يحملون الجنسية الروسية، في السجون العراقية.

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير ردا على سؤال عن أعداد عائلات المقاتلين من روسيا المحتجزين في العراق: "اليوم نستطيع أن نتحدث بثقة عن 64 مواطنة روسية و58 طفلا، موجودين في سجون بغداد. وكذلك لدينا علم أنه في سجون بغداد هناك عدد من المواطنين احتجزوا من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وأذربيجان وعدد من الدول الأخرى".

وأوضح مكسيموف أنه وفقا لتعليمات رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، تقوم "وزارة الخارجية الروسية بالاشتراك مع مكتب المفوض التابع لرئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل، باتخاذ إجراءات لإرسال أطفال المواطنات الروسيات المحكوم عليهن [من العراق] إلى أرض الوطن".

وتوقع السفير "إجلاءهم من العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استكمال الوثائق المطلوبة".