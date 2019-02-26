بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده الـ 65

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، التحضير لمجلس التعاون الرفيع المستوى بين البلدين، كما هنأه بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "في اتصال هاتفي، هنأ رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحرارة رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد ميلاده الـ 65، مشيرا إلى إسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية".

© Sputnik . Mikhail Klimentyev بوتين يدعو أردوغان لزيارة سيبيريا "للتعرف على روسيا"

وأفاد البيان أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال "التحضير لانعقاد الجلسة الثامنة في موسكو في نيسان/ أبريل، لمجلس التعاون رفيع المستوى بين روسيا وتركيا".

ويذكر أن بوتين وأردوغان كانا قد اجتمعا في إطار أعمال الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى، في نيسان / أبريل 2018 في أنقرة، حيث تم التركيز على التعاون في مجال الطاقة وبناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

وكان من أبرز محاور المباحثات تزويد تركيا بمنظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وغيرها من مسائل التعاون العسكري التقني.