بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده الـ 65

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "في اتصال هاتفي، هنأ رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحرارة رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد ميلاده الـ 65، مشيرا إلى إسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية".
ويذكر أن بوتين وأردوغان كانا قد اجتمعا في إطار أعمال الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى، في نيسان / أبريل 2018 في أنقرة، حيث تم التركيز على التعاون في مجال الطاقة وبناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي".
وكان من أبرز محاور المباحثات تزويد تركيا بمنظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وغيرها من مسائل التعاون العسكري التقني.
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