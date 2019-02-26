روسيا تعتزم توسيع قائمة الدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرة إلكترونية

أستراخان — سبوتنيك. وقال غالكين للصحفيين "يجب علينا اختيار الدول المستهدفة، التي أولا، تتوافق مع مصالحنا السياسية والاقتصادية. لذلك عمل الكتلة الاقتصادية سيجري بالتعاون مع وزارة الخارجية، من أجل اختيار الدول بتوازن".
وبدأ تنفيذ نظام التأشيرات الإلكترونية في منطقة الشرق الأقصى منذ 1 أغسطس/ آب 2018، ويتمكن مواطنو 18 دولة من بينها الجزائر، البحرين، الهند، إيران، الصين، الإمارات، اليابان والسعودية، واعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2019 سيبدأ هذا النظام عمله في مقاطعة كالينينغراد.
ويتم منح التأشيرات مجانا، بناء على طلب المواطن الأجنبي، يرسل عبر الموقع، ولا يحتاج لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة، سوى الطلب والصورة الرقمية للمواطن. ويسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يوما.
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