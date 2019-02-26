روسيا تعتزم توسيع قائمة الدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرة إلكترونية

أستراخان — سبوتنيك. وقال غالكين للصحفيين "يجب علينا اختيار الدول المستهدفة، التي أولا، تتوافق مع مصالحنا السياسية والاقتصادية. لذلك عمل الكتلة الاقتصادية سيجري بالتعاون مع وزارة الخارجية، من أجل اختيار الدول بتوازن".

© AP Photo / Kamran Jebreili بعد اتفاق الدولتين... الروس يدخلون الإمارات دون تأشيرة

وأضاف "بالتأكيد يجب علينا التحرك في سبيل توسيع قائمة الدول المحتملة، التي سيتمتع سياحها بالتأشيرات الإلكترونية للدخول إلى روسيا. من المهم أن يكون لقدوم السياح من هذه الدول تأثير اقتصادي ملموس على روسيا".

وبدأ تنفيذ نظام التأشيرات الإلكترونية في منطقة الشرق الأقصى منذ 1 أغسطس/ آب 2018، ويتمكن مواطنو 18 دولة من بينها الجزائر، البحرين، الهند، إيران، الصين، الإمارات، اليابان والسعودية، واعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2019 سيبدأ هذا النظام عمله في مقاطعة كالينينغراد.

ويتم منح التأشيرات مجانا، بناء على طلب المواطن الأجنبي، يرسل عبر الموقع، ولا يحتاج لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة، سوى الطلب والصورة الرقمية للمواطن. ويسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يوما.