إعلان فرض نظام مكافحة الإرهاب بمدينة نالتشيك الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقاريا، اليوم الأربعاء، فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" في أجزاء بمدينة نالتشيك عاصمة الجمهورية، للبحث عن أعضاء تابعة لجماعات دينية متطرفة.

نالتشيك — سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في بيان إن: "رئيس دائرة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردين بلقاريا، قرر فرض نظام عملياتي لـ "مكافحة الإرهاب" داخل الحدود الإدارية لمدينة نالتشيك في تمام الساعة 04.05 بتوقيت موسكو".

© Photo / Public relations center of Federal Security Service تصفية ثلاثة مسلحين خلال اشتباك في داغستان الروسية

وأضاف البيان: "خلال أنشطة البحث التشغيلي، حصل ضباط إنفاذ القانون على معلومات تتعلق بمواقع محتملة لأعضاء الجماعات الدينية المتطرفة والمتواطئين معهم في نالتشيك، اللذين وفقا البيان كانوا يخططون لارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية".

كان مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي 2018، أن الأمن الروسي كشف خلال 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهورية داغستان وأنغوشيا والشيشان وإقليم ستافروبل" في شمال القوقاز.

وأضاف أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من عمليات التحري تم تحييد 65 مسلحا، بينهم 10 متزعمين لعصابات مسلحة. كما تم إلقاء القبض على 36 متزعما و236 مسلحا و589 متعاونا، فضلا عن حظر أكثر من 64 ألف موقع على شبكة الإنترنت تتضمن معلومات غير قانونية، بينها 47 ألف موقع يحتوي على مواد ذات مضمون إرهابي.

كما لفت مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى أن وزارة الداخلية وحرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي منعوا دخول البلاد لأكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ومتطرفة. وكذلك تم منع دخول 60 مواطنا روسيا وأجنبيا، إلى مناطق الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط".