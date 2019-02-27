منظمة "ريك" منصة مطلوبة لحل العديد من الأزمات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن صيغة روسيا والهند والصين "ريك"، مطلوبة كمنصة لإيجاد حلول للعديد من الأزمات.

وقال لافروف خلال اجتماعه بوزيري خارجية الصين والهند في مدينة وتشن بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية: "يسعدني، أن صيغة روسيا والهند والصين "ريك" مستمرة في التطور لمواكبة العصر، فضلا عن بقائها منصة مطلوبة لإيجاد حلول أفضل للعديد من الأزمات غير القليلة في عصرنا".

وأضاف لافروف: "تعاوننا مبني على أساس متين ووفقا للقانون الدولي، من المهم مواصلة تعزيزه على جدول الأعمال الدولي بشكل إيجابي لضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وتسعى روسيا والهند والصين إلى مواصلة بناء تعاون متعدد الأوجه ضمن صيغة "ريك"، والذي تم تدشينه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة بين أعوام 2003 — 2005. ومنذ عام 2003 تعقد اجتماعات وزراء خارجية الدول الثلاث في كل دولة بالتناوب لتنسيق السياسة الخارجية في المنابر الرئيسية وتعزيز النهج المشتركة للأمن العالمي والإقليمي على الساحة الدولية، وفي عام 2018 عقد الاجتماع الأخير في نيودلهي.