لافروف: روسيا تعمل مع كل الدول لتفادي التدخل العسكري في فنزويلا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل مع كل الدول من أجل تفادي التدخل العسكري المحتمل في فنزويلا.

© Sputnik . Eva Maria Uzcategui مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستعد لغزو فنزويلا . وقال لافروف عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا والهند والصين: "نحن نعمل بنشاط مع كل الدول التي تشعر بالقلق مثلنا من احتمال الحل العسكري. وليس من الصدفة أن قيادة البرازيل على سبيل المثال، أعلنت أنها لن تشارك بنفسها ولن تقدم أراضيها للأميركيين، للاعتداء على فنزويلا".

وأشار لافروف، إلى أن الولايات المتحدة تختلق أعذارا مفتعلة من أجل التدخل في فنزويلا.

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.