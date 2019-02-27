ظهور صواريخ حربية على أحد طرق موسكو الرئيسية (فيديو)

ولأن تلك العربات سارت على الطريق الدائري لموسكو الكبرى برفقة سيارات الشرطة، فإن بال القلقين هدأ لاسيما وأنهم علموا أن العربات المحملة بالصواريخ لم تظهر على أحد طرق موسكو الرئيسية هكذا بالصدفة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات صواريخ "يارس" سارت إلى بلدة ألابينو في ريف موسكو.

وكانت تلك المنظومات انطلقت من أحد معسكرات قوات الصواريخ الاستراتيجية، وقطعت مسافة تقارب 400 كيلومتر قبل الوصول إلى بلدة ألابينو التي تستضيف التحضيرات لعرض عسكري يقيمه الجيش الروسي في التاسع من مايو/أيار في ذكرى الانتصار على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى (خلال الحرب العالمية الثانية).