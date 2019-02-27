بيسكوف: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لهجمات مستمرة من أوروبا وشمال أميركا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لهجمات من أوروبا وأميركا الشمالية بشكل مستمر.

موسكو-سبوتنيك. قال بيسكوف للصحفيين: "عندما يتحدثون عن قراصنة الإنترنت الروس، نحن نقول إننا عندما ننظر إلى من يهاجم موقع الكرملين على سبيل المثال،

© REUTERS / Maxim Shemetov واشنطن تسمم جو العلاقات الروسية - الأمريكية عبر توجيه اتهامات جديدة

فإن هناك العديد من الهجمات الإلكترونية من أوروبا، وشمال أميركا بشكل مستمر".

يذكر بأن الولايات المتحدة الامريكية كانت قد وجهت إتهامات لروسيا بتدخلها بالإنتخابات الأمريكية، عن طريق قرصنة النظام الانتخابي لها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات ضد "القراصنة الروس" تطرح بشكل دوري في الغرب، ونفت روسيا مرارا المزاعم بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات التأثير على الانتخابات في دول مختلفة.

هذا وأعلن نائب مدير مركز التنسيق الوطني للحوادث الحاسوبية، نيكولاي موراشوف، في وقت سابق عن كشف وإحباط نظام الدولة المعني بصد الهجمات الحاسوبية لأكثر من 4 مليارات هجوم على البنية التحتية الروسية الحساسة.