بوتين يصدر تعليماته لإنشاء المركز الوطني للفضاء

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعليماته إلى مجلس الوزراء وشركة "روسكوسموس" وحكومة موسكو لضمان إنشاء المركز الوطني للفضاء حتى 15 كانون الثاني / يناير 2020، وفقا لموقع الكرملين.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين يأمر بإنشاء وزارة الأركتيكا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "يوعز حكومة روسيا الاتحادية بالاشتراك مع شركة روسكوسموس الحكومية وحكومة موسكو بتأمين إنشاء مركز وطني للفضاء، بما في ذلك الوحدات الرئيسية للمؤسسات الرئيسية في صناعة الصواريخ والفضاء، ومكاتب التصميم والوحدات الهيكلية المتخصصة في المنظمات البحثية والتعليمية. ورفع التقرير بذلك حتى 15 كانون الثاني / يناير 2020".

كما تم تعيين رئيس وزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، ليكونوا المسؤولين، عن تنفيذ التعليمات.

وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية قدم دميتري روغوزين، يوم 22 شباط / فبراير، خطة شاملة لإنشاء مركز الفضاء الوطني في منطقة فيلي في موسكو. وفقا للعرض التقديمي فإن جميع المواقع في المركز ستحتل مساحة 9.9 هكتار. سيبدو مظهر المقر شكلياً كهيئة صاروخ.