تسجيل
14:51 27 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الروسي

    تراجع الجيش الروسي يوقع الغزاة في الفخ

    وزارة الدفاع الروسية
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 30

    لعله لا يوجد قائد عسكري يحلم بالتقهقر والتراجع أمام العدو.

    وبطبيعة الحال فإن القادة والعسكريين عامة يتطلعون إلى الهجوم الكاسح. بيد أن الحقائق تكشف أن حتى الجيوش القوية اضطرت إلى التراجع أمام العدو المتفوق أو تقهقرت بغية إيقاع العدو في الفخ.

    ولعل أبرز أمثال التقهقر البارع، تراجع الجيش الروسي أمام جيش نابليون في عام 1812 وتقهقر الجيش الروسي السوفيتي أمام جحافل الغزاة في عام 1941.

    حيلة كوتوزوف

    عندما غزا جيش نابليون روسيا في عام 1812 بدأ الجيش الروسي يتقهقر متجنبا الصدام مع الغزاة المتفوقين. إلا أن تراجع الجيش الروسي أمام جيش نابليون لم يكن فرارا بل كان تراجعا منظما يهدف إلى الحفاظ على سلامة الجيش وأفراده.

    ومن أجل ذلك قرر قائد الجيش الروسي، كوتوزوف، ترك مدينة موسكو التي لم تكن عاصمة روسيا حينئذ، لنابليون. وكانت تلك مبادرة بارعة وماكرة أوقعت نابليون في نهاية المطاف في الفخ.

    لوحة نابليون قبل الفرار من موسكو
    © Sputnik . U. Levjant
    لوحة "نابليون قبل الفرار من موسكو"

    وانتظر نابليون بعد دخول موسكو، أن تعلن روسيا استسلامها أو توقع اتفاقية سلام ترضي الغزاة. غير أنه لم يكسب شيئا خلال وجوده في موسكو، بل خسر كل شيء، فبينما فقد جيش نابليون مقدراته القتالية منهمكا في نهب موسكو التي شب فيها الحريق الهائل، عزز الجيش الروسي الذي لجأ إلى مكان آمن، قدراته ومهاراته القتالية.

    وهكذا أوقع الجيش الروسي جيش نابليون في الفخ المشتعل. وطالما تردد نابليون في الخروج من الفخ حائرا في أمره ولكنه اضطر في النهاية للخروج من موسكو. ولم يسمح الجيش الروسي له أن يتوجه إلى الجنوب الروسي غير المنهوب أو إلى العاصمة الروسية بطرسبورغ، فاضطر نابليون للهروب من روسيا على نفس الطريق الذي سار عليه إلى موسكو والذي أصبح مدمرا.

    إذن، لا نبالغ إذا قلنا إن تراجع الجيش الروسي أدى إلى حسم الحرب لصالح روسيا.

    هتلر يقع في نفس الحفرة

    ووقعت قوات النظام الألماني النازي في نفس الحفرة حين غزت روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941، مع الفارق بأن الغزاة لم يتمكنوا هذه المرة من فتح موسكو.

    ولم يتوقع مخططو الحرب في برلين أن يتمكن الجيش الروسي من التراجع أمام جحافل الغزاة، آخذا معه الكثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية الموجودة في شطر روسيا الأوروبي.

    جنود الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي)
    © Sputnik . Leonid Bat
    جنود الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي)

    ولم يعمل مخططو الحرب "الخاطفة" على روسيا السوفيتية حسابا لإمكانية جلاء المنشآت الصناعية قبل أن تصلها دبابات الجيش الألماني. وتمكن مجلس الجلاء التابع لحكومة الاتحاد السوفيتي من نقل 1500 مصنع كبير بالإضافة إلى آلاف المصانع الصغيرة، إلى مناطق لم تحتلها القوات الألمانية، في فترة وجيزة جدا، محققا بذلك انتصارا كبيرا يرقى إلى مستوى الانتصارات التي أحرزها الشعب الروسي وغيره من شعوب الاتحاد السوفيتي في ساحة القتال.

    ودحر جيش الاتحاد السوفيتي جحافل النظام الألماني النازي بفضل الأسلحة التي حصل عليها من المصانع التي نُقلت من مناطق زحفت عليها جحافل الغزاة.

    انظر أيضا:

    قوات روسية تغنم معدات عسكرية أمريكية
    سفن عسكرية روسية تضطر لإسقاط طائرات إسرائيلية
    جيوش بالعالم تقتدي بما فعله الجيش الروسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, عمليات عسكرية, حرب, الجيش الروسي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    وصول القطار الانتصار السوري (سيرييسكي بيريلوم) في بيلغورود الروسية
    "الانتصار السوري"...قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يجوب المدن الروسية
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك