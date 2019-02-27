بوتين: المهاجرون اليهود من الاتحاد السوفييتي السابق ساهموا بنهوض إسرائيل

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اليهود الذين هاجروا من الاتحاد السوفييتي السابق ساهموا بشكل كبير في نهوض إسرائيل، وهم يشكلون اليوم همزة وصل بين روسيا وإسرائيل.

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "[إنهم] لم يساهموا فقط في تطوير إسرائيل، بل أعتقد، أنهم قدموا مساهمة كبيرة في نهوض إسرائيل. وبالطبع اليوم يلعبون دورا هاما جدا كجسر بين روسيا وإسرائيل".

© Sputnik . Alexei Philippov بوتين يقبل دعوة نتنياهو لزيارة القدس

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تقدر هذا الدور الذي يلعبونه، مضيفا "بالطبع، إسرائيل هي وطنهم بالنسبة لهم، وهذا صحيح، ولكننا نعتبرهم مواطنينا أيضاً".

هذا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور موسكو، بعد إرجاء لقائهما الذي كان مقررا الأسبوع الماضي.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلالها الوضع في الشرق الأوسط.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى موسكو، بعد أن أسقطت الطائرة الروسية، بصواريخ الدفاع الجوي السورية خلال قصف إسرائيلي واسع استهدف منطقة اللاذقية. وأدى إسقاط الطائرة الروسية، إلى مقتل 15 جنديا روسيا. وحمّلت روسيا إسرائيل المسؤولية.