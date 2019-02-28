"غازبروم" الروسية تخطط لإنتاج 495. 1 مليار متر مكعب من الغاز العام الحالي

صرح العضو في مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أوليغ أكسوتين، أن الشركة "تخطط لإنتاج ما يزيد عن 495. 1 مليار متر مكعب من الغاز العام الحالي.

موسكو — سبوتنيك. وقال أكسوتين: "وفقا للخطة، التي وضعناها في الشركة، حجم الإنتاج (الغاز) يخطط أن يكون 495. 1 مليار متر مكعب".

وكانت "غازبروم" أعلنت أنها رفعت إنتاجها للغاز في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز من عام 2018 بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل حجم الإنتاج إلى 288.9 مليار متر مكعب.

وجاء في بيان الشركة: "خلال سبعة أشهر من العام 2018، أنتجت غازبروم 288.9 مليار متر مكعب، متجاوزة بنسبة 8.5 بالمئة مؤشرات الثاني/ يناير — تموز/ يوليو من العام الماضي".