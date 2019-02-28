مقاتلة "سو-30" تأخذ نفسا جديدا

وتحصل مقاتلة "سو-30إس إم" إبان ذلك على الإمكانيات التي تتمتع بها "سو-35" أحدث مقاتلة عاملة من عائلة مقاتلات "سوخوي" في الوقت الراهن.

© Sputnik . Vitaliy Ankov "سوخوي 27" في تطور مستمر

وأوضح يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أثناء زيارته لمصنع الطائرات في مدينة إيركوتسك، وهو مصنع ينتج طائرات "سو-30"، أن طائرة "سو-30إس إم" المحدثة ستزود بمعدات وأسلحة "سوخوي 35" وهو ما سيعطي لها نفسا جديدا ويخفض تكلفة إنتاجها.

وتتضمن العملية التحديثية التي تخضع لها طائرات "سو-30إس إم" تغيير محركها بمحرك "أ إل-41إف-1إس" الذي يتجاوب مع متطلبات الجيل الخامس من المقاتلات، وتركيب رادار "إربيس" الذي يملك إمكانيات كبيرة لاكتشاف وتعقب الأهداف، ودمج إلكترونيات الطيران والنظام المعلوماتي الرقمي، وإجراء تحسينات أخرى.

ويُفترض أن تنتهي روسيا من اختبار مقاتلات "سوخوي" المحدثة قبل نهاية عام 2019.