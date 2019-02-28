الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستكون ضربة أخرى للعلاقات الثنائية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قبول مشروع القانون بشأن العقوبات الجديدة على روسيا سيكون ضربة أخرى للعلاقات الثنائية بين البلدين.

© Photo / رئيس شركة "روستيخ" لـ"سبوتنيك": الصفقات والمبيعات العسكرية زادت بعد فرض العقوبات الأمريكية . وقال بيسكوف للصحفيين: "أولا، لا توجد صياغة نهائية للعقوبات الأمريكية، هناك مشروع قانون، وقد انتبهنا لذلك بالتأكيد".

وأضاف قائلا: "بالتأكيد، سوف نراقب عن كثب التقدم المحرز في هذا المشروع، حتى الآن بالكاد يمكن القول إنه في شكله النهائي، على الأقل ما تم نشره، وما هو متاح من خلال المصادر المفتوحة".

وتابع بيسكوف، قائلا: "بالتأكيد إنها مادة خطيرة للغاية، في حال تم تنفيذ هذا القانون، سيكون ذلك ضربة إضافية للعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات، بسبب عودة القرم إلى روسيا، على عدد من الشركات التجارية والمصرفية الروسية، بالإضافة إلى عقوبات مباشرة على مسؤولين روس.