الكرملين: لقاء الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية ما زال واردا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية ما زال واردا في جدول الأعمال لكن لا اتفاقات محددة.

© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستكون ضربة أخرى للعلاقات الثنائية

موسكو — سبوتنيك . وأعلن دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ما زال قائما في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكن لا توجد اتفاقيات محددة بعد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يبقى اللقاء في جدول الأعمال. حتى الآن لا يوجد اتفاق محدد. سنواصل عملية التنسيق مع نظرائنا الكوريين الشماليين، عبر القنوات الدبلوماسية".

وفي سياق مواز أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر عملية التفاوض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري كيم جونغ أون مستمرة، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاقيات ملموسة.

وقال بسكوف للصحفيين: "بناء على ما رأيناه في التصريحات الرسمية، وتصريحات الرئيس ترامب نفسه، وغيره من المسؤولين الرفيعين في البيت الأبيض، نفهم حتى الآن أن عملية التفاوض لم تنقطع، وهذا أمر إيجابي دون شك، إلا أنه وفي نفس الوقت، يبدو أن التوصل لاتفاقيات ملموسة غير ممكن حتى الان".