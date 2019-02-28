الكرملين: لقاء الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية ما زال واردا

وقال بيسكوف للصحفيين: "يبقى اللقاء في جدول الأعمال. حتى الآن لا يوجد اتفاق محدد. سنواصل عملية التنسيق مع نظرائنا الكوريين الشماليين، عبر القنوات الدبلوماسية".
وفي سياق مواز أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر عملية التفاوض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري كيم جونغ أون مستمرة، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاقيات ملموسة.
وقال بسكوف للصحفيين: "بناء على ما رأيناه في التصريحات الرسمية، وتصريحات الرئيس ترامب نفسه، وغيره من المسؤولين الرفيعين في البيت الأبيض، نفهم حتى الآن أن عملية التفاوض لم تنقطع، وهذا أمر إيجابي دون شك، إلا أنه وفي نفس الوقت، يبدو أن التوصل لاتفاقيات ملموسة غير ممكن حتى الان".
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