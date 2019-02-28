روسيا: الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم تتوصلا إلى اتفاقات جدية وملموسة بعد

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاقات جدية وملموسة بين الطرفين.

© AFP 2018 / Saul Loeb كوريا الجنوبية: نأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق . وقال بيسكوف للصحفيين: "بناء على ما رأيناه في التصريحات الرسمية، وتصريحات الرئيس ترامب نفسه، وغيره من المسؤولين في البيت الأبيض، نفهم حتى الآن أن عملية التفاوض لم تنقطع، وهذا أمر إيجابي دون شك، إلا أنه وفي نفس الوقت، يبدو أن التوصل لاتفاقيات ملموسة غير ممكن حتى الآن".

وتابع بيسكوف قائلا: "أولا نحن لا نعلم تفاصيل هذا الموقف، دون شك نحن لم نسمع بأي موقف حتى الآن لكوريا الشمالية، ولا نعلم مدى دقة نقله من قبل ممثلي الولايات المتحدة، نفضل التركيز على المصادر الأولية من أجل استخلاص بعض النتائج، وفي الوقت نفسه، هناك انطباع حتى الآن بأن هذه الممارسة المتمثلة بالخطوات المتبادلة الصغيرة ومظاهر المرونة حتى الان لا تعمل".

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلا.