زاخاروفا: روسيا لن تؤيد المشروع الأمريكي حول فنزويلا في الأمم المتحدة

© Sputnik . Mikhail Alaeddin لافروف: روسيا تعمل مع كل الدول لتفادي التدخل العسكري في فنزويلا

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في إحاطتها الإعلامية: "إنه نفس المزيج الغوغائي والاتهامات الملفقة والشروط الابتزازية".

وأضافت زاخاروفا: "بالطبع، روسيا لن تستطيع دعم مشروع كهذا".

كما دعت زاخاروفا دول أميركا اللاتينية كافة بغض النظر عن علاقتهم بمادورو التفكر في موقف الولايات المتحدة من فنزويلا.

وقالت المتحدثة:

"ندعو جميع أصدقائنا في أمريكا اللاتينية للتفكير بشكل جدي حول ذلك، بغض النظر عن الموقف الذي أخذوه من حكومة مادورو الشرعية اليوم".

واقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، تعتزم طرحه للتصويت قبل نهاية هذا الأسبوع، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا تحت إشراف دولي، مع إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة وزعت روسيا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا، يدعم حفظ استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال "آلية مونتيفيديو".

ومن المرجح أن يعقد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجب أن يجري تصويتا على القرارات، مساء الخميس، بتوقيت نيويورك.