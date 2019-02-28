بوتين: نبحث تشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يجري بحث فكرة تشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا عقب الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، وسحب جميع القوات.