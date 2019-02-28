نزاع الهند وباكستان يغير مسار 33 رحلة جوية لشركات طيران روسية

أعلنت وزارة النقل الروسية أن 33 رحلة جوية لخمس شركات طيران روسية قامت بتغيير مسارها اليوم 28 شباط/ فبراير بسبب النزاع بين الهند وباكستان.

© Sputnik . Maksim Blinov بوتين يأمل بتسوية الأزمة بين الهند وباكستان بأقرب وقت ممكن

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة النقل الروسية، عن تغيير مسار 33 رحلة جوية لخمس شركات طيران روسية يوم 28 فبراير بسبب النزاع بين الهند وباكستان

وقال نائب وزير النقل في حوار مع قناة "روسيا1": "اليوم 33 رحلة روسية تابعة لخمس شركات طيران عليها التحليق وفق مسارات محددة، وقد أقلعت 29 رحلة جوية و4 أخرى ستقلع بحلول نهاية اليوم".

وأتت التطورات الأخيرة بين الهند وباكستان، بعدما شنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

يذكر أن في ولاية جامو وكشمير انفصاليون يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.

وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم المسلحين، وترفض إسلام أباد بدورها هذه الاتهامات مؤكدة أن سكان كشمير يناضلون بصورة مستقلة من أجل الحصول على حقوقهم.