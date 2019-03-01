صاروخ روسي سريع يصل إلى أمريكا في 15 دقيقة

حدد البنتاغون الوقت الذي يحتاجه صاروخ روسي سريع جدا للوصول إلى أمريكا.

كشف الجنرال تيرينس اوشونيسيه، قائد قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، لصحيفة "واشنطن تايمز" أن بإمكان صاروخ "أفانغارد" الروسي الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في 15 دقيقة.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation صواريخ "أفانغارد" تفقد الدرع الصاروخي الأمريكي مفعوله

ويستطيع هذا الصاروخ وغيره من الصواريخ الروسية الجديدة اختراق الدفاع الصاروخي الأمريكي لتصيب أهدافا في أراضي الولايات المتحدة، حسب الجنرال الأمريكي.

وأشار الجنرال اوشونيسيه إلى أن المدى الكبير يتيح للصواريخ الروسية الجديدة الانطلاق نحو أهدافها من مواقع بعيدة عن مجال عمل رادارات الدفاع الجوي الأمريكية.

كما يأتي الخطر من الطائرات القاذفة الروسية خصوصا "تو-95" و"تو-160"، وغواصات "سيفيرودفينسك"، وسفن السطح المزودة بالصواريخ في المحيط المتجمد الشمالي.

وفي رأي الجنرال اوشونيسيه إن القاذفات الروسية تحلق عند شواطئ الولايات المتحدة في أحيان كثيرة "لإظهار إمكانياتها النووية".

ووفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن صاروخ "أفانغارد" يستطيع التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت أكثر من 20 مرة.