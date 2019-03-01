الدفاع الروسية تعمل على توصيل 6 قوافل إنسانية إلى مخيم الركبان

أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزنتسيف أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من وزارة الخارجية الروسية العمل مع الزملاء من الولايات المتحدة على ضمان توصيل 6 قوافل إنسانية إلى مخيم الركبان دون عوائق.

وقال ميزينتسيف: "أطلب على الفور من جميع المنابر الدولية، وخاصة في نيويورك وواشنطن وجنيف وعمان توسيع نطاق العمل مع الزملاء الأمريكيين بشأن وصول جميع قوافل السيارات الـ6 إلى منطقة التنف، التي يتواجدون فيها بشكل غير قانوني. أطلب منكم إبلاغي بالنتائج قبل الساعة 14:00 من اليوم".

كما طلب رئيس مركز الدفاع الوطني الروس "عن طريق الخط الدبلوماسي الروسي تقديم كل المساعدات اللازمة للزملاء السوريين لإعلام المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية عن أنشطة القيادة السورية لحل الأزمات الإنسانية لمخيم الركبان ".

وخاطب رئيس المركز الروسي للمصالحة سيرغي سولوماتين، طالب منه إطلاق عمل كامل بجميع الطرق الممكنة لإخبار المواطنين السوريين المتواجدين في مخيم الركبان بوصول قوافل السيارات لإجلائهم.