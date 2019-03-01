لافروف يزور السعودية ويلتقي العاهل سلمان بن عبد العزيز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيتوجه بزيارة إلى الرياض ويلتقي خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الروسية "من المقرر في الرياض عقد لقاء مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الخارجية ابراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".

© Sputnik . Grigory Sysoev لافروف: لايوجد خطط لأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران في سوريا

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف سيجري جولة على دول الخليج العربي، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 3-7 آذار/مارس.

وسيبحث لافروف خلال جولته أهم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحاجة إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الحوار الشامل والنظر المتبادل في مصالح جميع الأطراف المعنية.

وسيقوم لافروف بإطلاع الشركاء من الخليج العربي بالوضع في إدلب وشمال شرق سوريا والجهود المبذولة في إطار اجتماع أستانا للقضاء على الجماعات الإرهابية المتبقية على الأراضي السورية، وكذلك تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية. كما سينظر في مواضيع مهمة مثل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتحسين علاقات دمشق مع العواصم العربية.