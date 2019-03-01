روس آتوم" تمنح جوائز لشركات عالمية"

تعقد شركة "روس آتوم" الروسية منتدى الطاقة النووية الدولي الحادي عشر "آتوم إكسبو" في مدينة سوتشي في روسيا يومي 15 - 16 نيسان / أبريل المقبل، حيث سيتم تسليم جوائز "آتوم إكسبو" للمرة الثانية على التوالي.

ووفقا لممثلين عن شركة "روس آتوم"، من المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي للمنتدى الدولي، هو مساهمة التقنيات الذرية المتقدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعقد العرض الأول لجوائز "آتوم إكسبو" خلال المنتدى الدولي العاشر، بمشاركة 51 شركة من 22 دولة، وحصل خلاله مشروع شركة "تيليكوم" الإسبانية، الذي أطلق عليه اسم "التعليم مع الروح"، على جائزة "مشروع تنمية رأس المال البشري".

وقال نائب رئيس شركة "تيليكوم" خوان أورتيغا، عقب مراسم التسليم:

"قدمت شركتنا مفهومًا جديدًا للعملية التعليمية، والتي ننفذها باستخدام مزايا التحول الرقمي ومعرفة الخبراء، والتعلم الاجتماعي والجماعي. نحن نفتخر بأن مشروعنا حصل على جائزة "اتوم اكسبو"، لقد كان هذا الحدث مثيرا للإعجاب".

أما في فئة "التقنيات النووية لتحسين مستوى الحياة"، فقد فاز مشروع "تحويل إنتاج الموليبدينوم —99" لشركة "إن تي بي راديوإيزوتوبس" التابعة لشركة الطاقة النووية لجنوب أفريقيا "NECSA".

وقال رئيس إدارة الشركة كالفين كيم خلال مراسم تسليم الجائزة:

"إنه لشرف كبير بالنسبة لشركتنا الحصول على جائزة مرموقة من منتدى "أتوم إكسبو" الذي يعتبر حدثا هاما، بمثابة "دافوس النووية" يشارك فيه بضعة آلاف من المندوبين والضيوف من حوالي 70

Путь:

دولة".

الجدير بالذكر أن أكثر من 600 شركة من 68 دولة شاركوا في أعمال منتدى "آتوم إكسبو" العاشر، وبلغ حجم المعروضات أكثر من 20 ألف متر مربع، كما تم إبرام 39 اتفاقية ووثيقة حول التعاون والشراكة خلال المنتدى، بما في ذلك اتفاقيات تجارية.

وتعد جائزة "آتوم إكسبو" جائرة مهنية دولية، للإنجازات المتميزة لشركات الصناعة العالمية التي قدمت مساهمات كبيرة لتطوير الصناعة النووية واستخدام الطاقة الذرية لصالح البشرية.