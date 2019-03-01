لافروف: موسكو مستعدة للمساهمة في خفض التصعيد بين باكستان والهند

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي تأزم الوضع بين الهند وباكستان، مؤكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بمعاهدة محاربة الارهاب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: " خلال المحادثة ، تمت مناقشة الوضع في جنوب آسيا على خلفية العلاقات المتوترة بين باكستان والهند. وشدد الجانب الروسي على ضرورة امتثال جميع البلدان لأحكام الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون في تنفيذها".

© AFP 2018 / DIBYANGSHU SARKAR باكستان تسلم الهند الطيار الأسير بعد الحادثة في سماء كشمير

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة "عن استعداد موسكو للمساهمة في خفض التصعيد وعدم وجود بديل لحل أي خلافات بين إسلام أباد ونيودلهي سوى عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن يوم أمس الخميس أن روسيا مستعدة لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.

هذا وأعلن الجيش الباكستاني صباح الأربعاء الماضي عن إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي لباكستان واحدة منهم سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى داخل الجزء الذي تحتله الهند من إقليم كشمير، مشيرا إلى أسر طيار هندي.