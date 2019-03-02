روسيا تنوي إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" إلى الفضاء

أنفقت روسيا 112 مليار روبل (نحو 1.8 مليار دولا أمريكي) على إنشاء وتطوير صواريخ جديدة من طراز "أنغارا"، بما في ذلك تصنيع مركبتين لإجراء إطلاق اختباري، وبناء مجمع للإطلاق في محطة بليسيتسك الفضائية.

© Photo / CCO أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا

موسكو — سبوتنيك . وكتب فلاديمير نيستروف الذي شغل منصب المدير العام لمركز خرونيتشيف الفضائي في فترة 2005-2012، ومنصب المصمم العام للمركبات الخفيفة والثقيلة في 2009-2014، في كتابه "مجمع الصواريخ الفضائية أنغارا": "أن ضمان روسيا بشكل مستقل الوصول إلى الفضاء باستخدام صواريخ "أنغارا" من لحظة إنشاء هذه المنظومة حتى نهاية عام 2014، مع الأخذ في الاعتبار عمليتي إطلاق ناجحتين لصواريخ "أنغارا 1.2 بي بي"، و"أنغارا آيه 5"، كلف البلاد 111،986 مليون روبل (نحو 1.76 بأسعار عام 2014).

وأكدت مصادر في مركز "خرونيتشيف" للصناعات الفضائية الشهر الماضي، أن روسيا عازمة على إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" المعدلة إلى الفضاء هذا العام.

ومن المفترض أن ينطلق صاروخ "أنغارا آيه 5" الروسي الثقيل في رحلة جديدة إلى الفضاء نهاية العام الجاري، وسيزود هذه المرة بوحدة تسريع جديدة طورتها شركة "إينيرغيا" في إطار مشروع تابع لوزارة الدفاع الروسية.

أما عملية الإطلاق، فمن المفترض أن تجري من مطار "بليسيتسك" الفضائي، الذي يستخدم غالبا لإطلاق الصواريخ المخصصة لمهمات تابعة لـوزارة الدفاع الروسية.