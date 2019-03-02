بوتين يتعجب من مدفع قنص

وقال فلاديسلاف لوبايف، مصمم الأسلحة مؤسس شركة "أسلحة لوبايف"، في تصريحات صحفية إن وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف عرض للرئيس فلاديمير بوتين بندقية "أوربانا" وبندقية "فوزميزديه".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين يأمر بإنشاء وزارة الأركتيكا

وأشار مؤسس الشركة المصنعة للبنادق إلى أن مدى بندقية "فوزميزديه" يصل إلى 4 كيلومترات.

ومن جانبه قال الرئيس بوتين إنه يرى أن هذه البندقية تشبه مدفع المورتار.

وذكر مصمم البندقيتين أن قوات تابعة لوزارة الداخلية جربتهما بنجاح ولا بد من تسليحها بهما.

جدير ذكره أن بندقية "أوربانا" تعتبر بندقة قنص خفيفة تزن 6000 غرام بينما تعتبر بندقية "فوزميزديه" من أسلحة الدقة العالية البعيدة المدى، ويبلغ وزنها 7950 غراما.