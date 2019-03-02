لا أحد يستطيع الضغط على صاحب صواريخ "إس-500"

أعلن رئيس أكاديمية الدفاع الجوي والفضائي أن الجيش الروسي سيحصل في أقرب وقت على أحدث وسيطة للدفاع الجوي هي منظومة صواريخ "إس-500".

وتجدر الإشارة إلى أن "إس-500" سلاح مختلف عن "إس-400"، ذلك أن صواريخ "إس-500" مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح لها اختيار أمثل ارتفاع وسرعة ومسار للوصول إلى هدف محدد وفقا لما قاله الجنرال فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية.

© RIA Novosti . Sergey Razbakov, Sergey Beznosov صواريخ "إس-500" تصل إلى الجيش الروسي في أقرب وقت

وتستطيع منظومة "إس-500" إصابة أهداف على بعد 600 كيلومتر، أي أنها قادرة على إصابة أهداف في الفضاء القريب من الأرض. وتستطيع "إس-500" أن تعترض الطائرات والصواريخ السريعة جدا التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كثيرا، وبإمكانها تدمير 10 صواريخ بالستية أسرع من الصوت في آن واحد، وتقدر على اعتراض الطائرات الخفية مثل الإف-22 والإف-35 الأمريكيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن "إس-500" منظومة متحركة بإمكانها إطلاق صواريخها من أي مكان تصله.

وعندما تنتشر منظومات "إس-500" في أنحاء البلاد لحماية مدنها ومناطقها الرئيسية فإن لا أحد يستطيع أن يضغط عليها بل يصبح بإمكان روسيا أن تضغط على مَن يفكر في شن العدوان، وفقا لرأي الخبير السياسي الروسي د. ميخائيل ألكسندروف.