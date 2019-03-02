تايلاند تشتري مزيدا من طائرات سوخوي

أعلنت شركة "طائرات سوخوي المدنية" أنها وقعت عقدا مع تايلاند لبيع 6 طائرات سوخوي سوبرجيت.

وتقدّر قيمة الصفقة التي وقعتها الشركة الروسية المصنعة لطائرات الركاب وشركة خطوط كوم الجوية التايلاندية بـ300 مليون دولار.

© Sputnik . Alexey Kudenko قاذفة "تو-160" تتحول إلى طائرة فخمة

ويتوقع أن تتسلم الشركة التايلاندية أولى طائرات من طراز "سوخوي سوبرجيت" من أصل 6 طائرات تعاقدت على شرائها الخطوط الجوية التايلاندية في خريف 2019، فيما تتسلم البقية في وقت لاحق قبل نهاية عام 2020.

وكانت تايلاند قد اقتنت 3 طائرات من طراز "سوخوي سوبرجيت". وتستخدمها القوات الجوية الملكية التايلاندية الآن بنجاح.

وصنعت الشركة الروسية 180 طائرة من هذا الطراز منذ أبريل/نيسان 2011 عندما بيعت الطائرة الأولى من طراز "سوخوي سوبرجيت".