تايلاند تشتري مزيدا من طائرات سوخوي

وتقدّر قيمة الصفقة التي وقعتها الشركة الروسية المصنعة لطائرات الركاب وشركة خطوط كوم الجوية التايلاندية بـ300 مليون دولار.
ويتوقع أن تتسلم الشركة التايلاندية أولى طائرات من طراز "سوخوي سوبرجيت" من أصل 6 طائرات تعاقدت على شرائها الخطوط الجوية التايلاندية في خريف 2019، فيما تتسلم البقية في وقت لاحق قبل نهاية عام 2020.
وكانت تايلاند قد اقتنت 3 طائرات من طراز "سوخوي سوبرجيت". وتستخدمها القوات الجوية الملكية التايلاندية الآن بنجاح.
وصنعت الشركة الروسية 180 طائرة من هذا الطراز منذ أبريل/نيسان 2011 عندما بيعت الطائرة الأولى من طراز "سوخوي سوبرجيت".
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