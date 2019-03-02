بوتين يفتتح دورة الألعاب الشتوية العالمية للجامعات في مدينة كراسنويارسك

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورة الألعاب الشتوية العالمية للجامعات في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، ووعد بكرم الضيافة واستقبال الزائرين والمشاركين بقلوب مفتوحة.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين يصدر تعليماته لإنشاء المركز الوطني للفضاء

كراسنويارسك — سبوتنيك . وقال بوتين في كلمته خلال افتتاح دورة الألعاب الشتوية العالمية للجامعات: "نحن دائما نستقبل الضيوف بحفاوة وكرم ضيافة، من كل قلبي وبصدق أشكر الرياضيين والمدربين والاتحادات الرياضية على التزامهم بالمبادئ الرياضية واستعدادهم لتطبيق أجمل ما فيها من تقاليد".

وافتتح بوتين الدورة قائلا: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الشتوية العالمية للجامعات التاسعة والعشرين".

وستعقد دورة الألعاب الشتوية العالمية في كراسنويارسك في الفترة من 2 إلى 12 أذار/مارس. وقامت روسيا خلال استعداداتها لعقد الدورة ببناء 34 منشأة متعلقة بالبنية التحتية للرياضة والمواصلات والطب.