بوتين يقبل الدعوة لزيارة قطر ويتم تحديد الموعد قريبا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الدعوة لزيارة قطر، وسيتم الاتفاق على موعد الزيارة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:

"تمت دعوة الرئيس الروسي من قبل صاحب السمو أمير دولة قطر لزيارة دولتكم، ولقد وافق على هذه الدعوة، كما هو الحال مع دعوات زيارة الدول المجاورة، وموعد الزيارة سيتم تحديده من قبل هيئات البروتوكول الخاصة برؤساء الدول".

ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة رسمية في دول الخليج العربي، تشمل قطر والسعودية والكويت والإمارات، في الفترة ما بين 3 — 7 مارس/ آذار الجاري.

وقال رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية بالسعودية الدكتور ماجد التركي، إن الزيارة الحالية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ستمهد لزيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنطقة الخليج.