سيناتور روسي : موسكو سترد بالمثل حال نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف أن بلاده سترد بالمثل حال نشر صواريخ أمريكية في أوروبا مشيرا إلى أن تعليق المعاهدة يسمح بذلك.

وقال جباروف :

" في حال نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في أوروبا، سوف تستجيب روسيا على الفور من خلال نشر نفس الصواريخ في مناطقها الحدودية، وتعليق الاتفاق يسمح لهذا."

وأضاف السيناتور:"إن تعليق معاهدة الحد من الأسلحة النووية لا يعني أننا سنقوم بنشر الصواريخ، ولكن إذا ظهرت هذه الصواريخ في أوروبا ، فإننا سنقوم بنشرها على الفور".

وشدد جباروف على أن الولايات المتحدة من الأساس بحاجة لمعاهدة الأسلحة النووية أكثر من روسيا، وقال: "الآن، لسنا ملزمين بأي شيء".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق في اليوم الأثنين مرسوما بشأن مرسوما بتعليق تنفيذ معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.