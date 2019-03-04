الدفاع الروسية: هيئة الأركان الروسية والأمريكية بحثتا مسألة الدفاع الصاروخي ومعاهدة ستارت

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأثنين بحث رئيسا هيئتي الأركان الروسية والأمريكية في اجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا قضايا تتعلق بحثا قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي والأمن الإقليمي بما في ذلك الدفاع الصاروخي ومعاهدات ستارت.

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وجاء في نص البيان:"خلال الاجتماع، ناقش الجانبان قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي والأمن الإقليمي، والدفاع الصاروخي، ومعاهدة ستارت".

بالإضافة إلى ذلك، تبادل القادة التقييمات حول تطور الوضع في سوريا. وجرى التشديد على أهمية مواصلة العمل معا بشأن قضايا منع الحوادث.