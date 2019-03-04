لافروف: موسكو والرياض تنسقان الخطوات في سوق النفط العالمية

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في ختام الاجتماع مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير "اتفقنا على مواصلة تنسيق الخطوات في سوق النفط العالمية في صيغة "أوبك +"، التي تشكلت وتعمل بنجاح ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مبادرات روسيا والمملكة العربية السعودية".
هذا وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتبارا من كانون الأول/ يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر.
وستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا، ودول من خارج "أوبك" بما قدره 400 ألف برميل يوميا.
ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
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