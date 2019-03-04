لافروف: موسكو والرياض تنسقان الخطوات في سوق النفط العالمية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو والرياض ستواصلان تنسيق خطواتهما في سوق النفط العالمية وفق صيغة "أوبك+".

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في ختام الاجتماع مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير "اتفقنا على مواصلة تنسيق الخطوات في سوق النفط العالمية في صيغة "أوبك +"، التي تشكلت وتعمل بنجاح ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مبادرات روسيا والمملكة العربية السعودية".

© REUTERS / Ramzi Boudina وكالة: من المرجح تأجيل قرار "أوبك" بشأن سياسة الإنتاج

وأضاف أيضا، بأن الطرفين ناقشا خطوات لتنسيق المشاريع الجديدة الضخمة في مختلف المجالات، بما في ذلك والطاقة، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية للنقل.

هذا وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتبارا من كانون الأول/ يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر.

وستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا، ودول من خارج "أوبك" بما قدره 400 ألف برميل يوميا.

ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018.