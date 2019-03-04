لافروف: ننتظر اتفاق إسرائيل وفلسطين حول توقيت لقاء قائديهما في روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو تنتظر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وفلسطين حول توقيت اجتماع قائديهما في روسيا دون شروط مسبقة.

الرياض — سبوتنيك. قال الوزير الروسي عقب لقائه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير: "القيادة الفلسطينية مستعدة لمثل هذا اللقاء، وتؤكد القيادة الإسرائيلية اهتمامها بهذا الأمر، لكنها لم تتفق حول مواعيد محددة".

© Sputnik . Виталий Белоусов لافروف: نثمن دعوة السعودية للمعارضة السورية بالمشاركة في العملية السياسية

وأكد لافروف على أن موسكو مستعدة لتنفيذ المبادرة حول لقاء قائدي فلسطين وإسرائيل "عندما يتفق الطرفان على تاريخ محدد".

وفيما يتعلق بالتطورات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول ما يسمى بصفقة القرن، أشار لافروف إلى أن ما يقال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية قبل حل المسألة الفلسطينية يعد انتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأضاف لافروف، أن الأمر يعد بمثابة إفشال مبادرة السلام العربية، بما في ذلك ومحاولة إفشال مبدأ الحل القائم على أساس دولتين لشعبين.

هذا وتعمل روسيا بثبات على تهيئة الظروف لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك وفي إطار مجلس الأمن الدولي والرباعية الدولية للشرق الأوسط.