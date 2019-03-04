ميدفيديف: روسيا تسعى إلى امتلاك أسلحة حديثة وفعالة ولكن

قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن روسيا تسعى إلى امتلاك أسلحة حديثة وفعالة، لكن للردع فقط.