موسكو والرياض تتوصلان إلى تفاهم حول المسائل الأساسية المتعلقة بالأزمة السورية

وقال لافروف خلال اللقاء:
"توصلت موسكو والرياض إلى تفاهم بشأن جميع الموضوعات الرئيسية في الأزمة السوري".
ويجري اللقاء في المبنى الملكي بمطار العاصمة السعودية.
وبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة خليجية يناقش خلالها قضايا التعاون الثنائي في مجالي التجارة والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا وعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
ويشمل برنامج الزيارة تنفيذ الاتفاقات والمشاريع التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
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