موسكو والرياض تتوصلان إلى تفاهم حول المسائل الأساسية المتعلقة بالأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير خارجية المملكة إبراهيم العساف في الرياض أنه تم التوصل إلى تفاهم حول المسائل الأساسية المتعلقة بالأزمة السورية.

وقال لافروف خلال اللقاء:

"توصلت موسكو والرياض إلى تفاهم بشأن جميع الموضوعات الرئيسية في الأزمة السوري".

ويجري اللقاء في المبنى الملكي بمطار العاصمة السعودية.

© Sputnik . Виталий Белоусов لافروف: نثمن دعوة السعودية للمعارضة السورية بالمشاركة في العملية السياسية

كما عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري ، اليوم الثلاثاء، أعلن الحريري خلاله أن المعارضة السورية تعول على مواصلة التنسيق مع موسكو على مسار تسوية الأزمة السورية.

وبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة خليجية يناقش خلالها قضايا التعاون الثنائي في مجالي التجارة والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا وعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

ويشمل برنامج الزيارة تنفيذ الاتفاقات والمشاريع التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.