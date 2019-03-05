لافروف: موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول جميع المسائل المتعلقة بالأزمة السورية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" في الرياض.