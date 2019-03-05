على الطريقة الإماراتية... روسيا ترغب في إسعاد مواطنيها بقراراتها الحكومية

اقترحت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، دراسة كيفية تأثير قرارات الحكومة على الناس، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

© Sputnik . Alexey Nicolskyi ماتفيينكو تقترح إنشاء صندوق للتأمين على الآثار الروسية

وبينت ماتفيينكو خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء: "خلال زيارتي إلى الإمارات العربية المتحدة، تعرفت على أنشطة "وزارة السعادة"، وسألتهم عن وظائفها، وكيف تعمل.

بالخلاصة تقوم وزارة السعادة في الإمارات بفحص كل قرار حكومي قبل اتباعه، من حيث استفادة المواطنين من هذا القرار وما إن كان سيجعلهم أكثر سعداء.

وأشادت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي بهذه الاستراتيجية في اتخاذ القرارات الحكومية، قائلة، علينا أيضا قياسة قرارتنا، ونرى ما إذا كانت ستعجل المواطنين أكثر سعادة أم لا.

ثم خلصت ماتفيينكو: "نريد جميعا في روسيا أن نكون سعداء، وأن يكون هذا بلد الناس السعداء".

وأضافت: "كلنا يريد أن تنجح روسيا في كل شيء، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية ، لكي نؤثر بشكل إيجابي على القرارات الدولية.

وزارت ماتفيينكو الإمارات عام 2016، والتقت بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وزارة السعادة.