بوغدانوف : لافروف لم يبحث مع الملك السعودي قضية مقتل خاشقجي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لم يناقشان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بغدانوف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول هل تمت مناقشة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي:"لا، تم بحث جميع قضايا العلاقات الثنائية، وتطرقوا إلى الأزمة السورية، واليمن".

وأضاف نائب الوزير: "جرت محادثة مفيدة للغاية".

يتبع..