روسيا بصدد إطلاق 47 قمرا صناعيا مدنيا في غضون 3 سنوات

موسكو — سبوتنيك. وجاء في الوثائق المنشورة على الموقع "تخطط روسيا في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي لعام 2016 — 2025، لإطلاق أجهزة فضائية: في 2019 — 15 جهازا فضائيا، في 2020 — 15 جهازا فضائيا، في 2021 — 17 جهازا فضائيا".

وفي وقت سابق، ذكرت مؤسسة "روس كوسموس"، أنه اعتبارا من نهاية عام 2018، ستضم الكوكبة المدارية الروسية 89 قمرا صناعيا، تشمل الاستخدام، الاجتماعي-الاقتصادي والعلمي، والاستخدام المزدوج.

وفي الوقت نفسه، وفقا لمشروع التقرير السنوي الذي قدمته روسيا في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، ستتكون المجموعة المدنية من الأقمار الصناعية في أوائل عام 2019، من 91 قمرا.

وفي الوقت نفسه، ذكر المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، مؤخرا، أن المجموعة المدارية الروسية، زادت في عام 2018 بثمانية أقمار صناعية، لتصبح مكونة من 156 جهازا مدني الاستخدام وعسكري الأغراض.