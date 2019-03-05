"فوربس": 20 بنكا روسيا في قائمة المصارف الأكثر ملاءمة في العالم

موسكو — سبوتنيك. وحاز بنك الائتمان في موسكو "م كا بي" على المركز الأول بين مؤسسات الائتمان الروسية، وفقا للمجلة.

© Sputnik . Anton Denisov بنك روسيا يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى مستوى 2-3 بالمئة

وشغل المركز الثاني في التصنيف "يونيكريديت بنك"، والثالث "رايفايزينبنك بنك".

حصلت مجلة "فوربس" على هذه النتائج، بالتعاون مع شركة التسويق "ستاتيستا"، التي أجرت استطلاع رأي لأكثر من 40 ألف عميل مصرفي حول العالم، قيموا إيجابيا الخدمة ومستوى العمولة.

وجاء بحسب معطيات المجلة: "باعتراف العملاء (الذين استطلعت آراؤهم) هناك 20 مصرفا يمكن اعتبارهم الأفضل في روسيا، على الرغم من وجود أكثر من 450 مؤسسة ائتمان، من بينها 7 مصارف حكومية، هي "سبيربنك"، "في تي بي"، "بوتشتا-بنك"، "غازبروم بنك"، "روسيلخوزبنك [البنك الزراعي]"، "آك بارس"، و"بنك آسيا — المحيط الهادئ "[ آتي بي] ".

وشمل التصنيف أيضا، 7 مصارف خاصة برأس مال محلي، بالإضافة إلى "بنك الائتمان في موسكو" (م كا بي)، وهي " ألفا- بنك"، و"تينكوف بنك"، وبنك "سان — بطرسبورغ"، و"بنك أورال للإنشاء والتعمير"، و" كوبان كريديت"، و"أورالسيب".